ВВС Израиля нанесли удар по сирийским войскам в ответ на обстрел Голан

ВВС Израиля нанесли удар по позициям сирийских войск после того, как на контролируемой государством части Голанских высот разорвались снаряды, прилетевшие с территории Сирии. Об этом сообщается в субботу, 24 июня, на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ответ на десять снарядов, разорвавшихся в северной части Голанских высот, армия в помощью ВВС атаковала ряд позиций сирийского режима, в том числе два танка и место, откуда были выпущены ракеты», — говорится в заявлении.

В ЦАХАЛ отметили, что не приемлют попыток нарушить суверенитет Израиля и подорвать безопасность его граждан. Как говорится в сообщении, вину за произошедшее военные возлагают на правительственные силы Сирии.

Как отмечает РИА Новости, Израиль признал обстрел с территории соседнего государства случайным. При этом отмечается, что пострадавших нет. По информации военных, снаряды перелетели через разделительную линию в ходе идущих в районе провинции Эль-Кунейтра столкновений правительственных войск с отрядами сирийской оппозиции.

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В апреле средства противовоздушной обороны Израиля перехватили над Голанскими высотами воздушную цель, двигавшуюся со стороны Сирии. До этого ВВС еврейского государства нанесли удар по территории рядом с международным аэропортом Дамаска.

17 марта израильские самолеты при атаке на цели в Сирии были обстреляны зенитными ракетами. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить сирийские комплексы ПВО, если они будут применены против самолетов.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.