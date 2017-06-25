Источник в Москве рассказал об ударе Израиля по боевикам вместо армии Сирии

ВВС Израиля нанесли в субботу удар по бронетехнике боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а не по позициям правительственных войск Сирии. Об этом в воскресенье, 25 июня, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Минобороны России.

«Израильтяне просто нанесли удар по месту, откуда велся обстрел. В результате (...) уничтожены два танка и крупнокалиберный пулемет террористов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это не первая попытка экстремистов спровоцировать с помощью обстрелов столкновения израильских и сирийских войск.

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24 июня сообщалось, что израильские ВВС атаковали позиции сирийских войск после того, как на контролируемой Израилем части Голанских высот разорвались снаряды, прилетевшие с территории Сирии. Сообщалось, что при обстреле никто не пострадал. В армии еврейского государства произошедшее сочли попыткой нарушить суверенитет страны и подорвать безопасность ее граждан, а ответственность возложили на сирийское правительство.

При этом позднее ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar передавал, что при ответном ударе Израиля пострадали 25 сирийцев в жилых кварталах города Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра.

Голанские высоты, уже полвека контролируемые Израилем, — одна из многочисленных спорных территорий на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 год они принадлежали Сирии, затем в ходе Шестидневной войны были захвачены еврейским государством и впоследствии аннексированы. Совет Безопасности ООН признал произошедшее незаконным. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории.