Япония добудет «горючий лед» вместе с США и Индией

Правительство Японии планирует совместно с США и Индией заняться разработкой приемлемых по себестоимости технологий добычи гидратов природного газа, известных как «горючий лед». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление природных ресурсов Японии. В частности, метангидраты будут добывать на Аляске.

Япония заключила соответствующие соглашения с Соединенными Штатами и Индией, благодаря которым масштабы экспериментов по отработке новых технологий добычи метангидратов резко увеличатся. На данный момент Япония ведет пробную добычу у острова Хонсю, но объем этих запасов оценить пока сложно.

«Горючий лед» представляет собой кристаллическое соединение, состоящее из воды и газа. Один кубический метр газового гидрата эквивалентен 164 кубическим метрам обычного природного газа, что в будущем может сделать его привлекательным источником энергии.

Работу по добыче гидрата природного газа также ведут Канада и Япония, однако образец соединения удалось получить пока только Китаю.

По оценкам Министерства земельных и природных ресурсов КНР, национальные запасы гидрата природного газа составляют 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Сейчас Китай добывает в сутки примерно по 8350 кубических метров газа высокой степени чистоты.