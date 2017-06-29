На Корсике объявился «вооруженный и опасный» мужчина

Полиция французского департамента Верхняя Корсика призвала жителей коммуны Феличето не покидать дома из-за «вооруженного и опасного человека». Об этом в четверг, 29 июня, сообщается в Twitter ведомства.

По информации телеканала BFMTV, к поискам преступника стражи порядка привлекли вертолет. Операция началась утром в четверг, после того как злоумышленник обстрелял автомобиль с двумя туристами. В машине находились супружеская пара, уроженцы французского департамента Па-де-Кале. В результате инцидента 57-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб. Его жена была доставлена в больницу в состоянии шока.

Причины, по которым было совершено нападение на путешественников, пока неизвестны. Однако, как сообщает Le Parisien со ссылкой на источники, стрелявший в 2011 году получил тюремный срок за ограбление супермаркета. После выхода из тюрьмы он пребывал в депрессии и наблюдался в психиатрической клинике.