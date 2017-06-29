ЧР по суперкроссу отменили из-за непреодолимых организационных сложностей

Чемпионат России по суперкроссу, который должен был пройти 1-2 июля в Москве, отменен. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«К сожалению, из-за некоторых непреодолимых организационных сложностей, мы вынуждены были отказаться от проведения соревнований в этом году. В следующем году мы учтем эти препятствия, и чемпионат России по суперкроссу точно состоится!» — говорится в сообщении. О каких именно сложностях идет речь, не уточняется.

Суперкросс — одна из дисциплин мотоциклетного спорта. Трасса для него представляет собой замкнутый круг с большим количеством препятствий и трамплинов высотой до пяти метров. Длительность заездов составляет в среднем от 10 до 30 минут.