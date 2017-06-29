Власти Катара отвергли причастность России ко взлому местного агентства новостей

Российские хакеры не причастны к кибератаке на сайт государственного новостного агентства в Катаре. Об этом заявил глава МИД эмирата Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в интервью телеканалу CBS News.

«Согласно информации, которой мы располагаем, за этим стоит не российский хакер», — приводит телеканал слова главы внешнеполитического ведомства Катара. Дипломат добавил, что ФБР завершило расследование по поводу кибератаки.

По словам министра, ко взлому причастны некоторые страны Ближнего Востока. Однако о каких именно государствах идет речь, Аль Тани уточнять не стал.