Всемирный банк выпустил первые в мире облигации для борьбы с пандемиями

Всемирный банк (ВБ) разместил первые в мире специальные облигации и деривативы для поддержки развивающихся стран в случае вспышки инфекций. Об этом сообщается в материалах международной организации.

ВБ удалось привлечь 320 миллионов долларов за счет размещения двух выпусков бондов сроком обращения в три года — на 225 и 95 миллионов долларов. Кроме того, ВБ предложил свопы на 105 миллионов долларов для защиты беднейших стран от пандемий.

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Привлеченные средства будут направлены в специальный фонд Pandemic Emergency Financing Facility (PEF). Деньги, полученные от размещения облигаций будут направлены на финансирование борьбы с коронавирусами и пандемическими штаммами гриппа, а также лихорадкой Эбола.

К решению о выпуске облигаций ВБ подтолкнули вспыхнувшие в 2013-2014 годах эпидемии лихорадки Эбола, которые унесли жизни 11 тысяч человек в странах Западной Африки. Число погибших было бы на 90 процентов меньше, если бы пострадавшие государства получили доступ к финансированию на ранних стадиях распространения вируса, считают эксперты ВБ. На борьбу с эпидемией международные организации потратили около семи миллиардов долларов.

По оценке Всемирного банка, глобальный ущерб от пандемий может составить 570 миллиардов долларов в год, что составляет около 0,7 процента мирового ВВП. Эпидемия, подобная «испанке» начала XX века, обойдется миру в пять процентов ВВП, или почти в четыре триллиона долларов.

В 1918-1919 годах «испанкой» или испанским гриппом, было заражено почти 30 процентов населения Земли. В результате эпидемии умерло от 50 до 100 миллионов человек (около трех-пяти процентов населения планеты) — больше, чем за всю Первую мировую войну.