В Петербурге спустили на воду новейший корвет «Гремящий»

На «Северной верфи» в Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Гремящий» проекта 20385, оснащенный ракетным комплексом «Калибр». Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команду на спуск погружного дока с кораблем дал вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарев. После этого корвет переведут к достроечной набережной, где он получит электропитание с берега. В августе на нем начнутся швартовые испытания.

Осенью на «Гремящий» заселят экипаж, а флоту он должен быть передан до конца 2018 года.

Корвет был заложен 1 февраля 2012 года петербургской «Северной верфью». При длине 105 метров, ширине 13 метров и осадке 7,95 метра корабль обладает водоизмещением 2,2 тысячи тонн. Корветы такого типа будут вооружены 100-миллиметровой артустановкой А-190, двумя 30-миллиметровыми артустановками АК-630М, зенитным ракетным комплексом «Редут» и пусковой установкой на 8 ракет комплексов «Оникс» или «Калибр». Корабли смогут нести вертолеты Ка-27ПЛ.

Сторожевые корабли ближней морской зоны (корветы) проекта 20385 являются модификацией проекта 20380. Основным отличием является использование вертикальных пусковых установок универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК), позволяющих применять ракеты комплексов «Оникс» и «Калибр». Также с 12 до 16 увеличено число пусковых зенитного комплекса «Редут».