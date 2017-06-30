Мединский назвал события октября 1917 года «Великой русской революцией»

Министр культуры России Владимир Мединский встретился с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и посетил мыс Хрустальный, где планируется установить «Памятник примирения и согласия», посвященный участникам гражданской войны 1917-1923 годов. Об этом сообщается на портале «Новый Севастополь» в пятницу, 30 июня.

«В этом году — столетие Великой Октябрьской революции, которую некоторые называют переворотом. А это просто Великая русская революция», — заявил он журналистам.

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Отмечается, что открытие скульптуры планируется ко Дню народного единства и к столетию Октябрьской революции.

Как пишет ИА REGNUM, «Памятник примирения и согласия» будет построен при поддержке Российского военно-исторического общества, которое выступило инициатором установки. Он будет представлять собой 25-метровую стелу, у основания которой расположат фигуры белогвардейца и красноармейца.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.