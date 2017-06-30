«Байконур» спасут от чумы

Руководству комплекса «Байконур» рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников в связи с обнаружением чумы у грызунов вблизи космодрома. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана, передает ТАСС.

Штаммы чумы были выделены у большой песчанки и других грызунов, пойманных в 12 километрах от города Байконур. О распространении инфекции проинформировано руководство космодрома, которому предложено провести санитарные мероприятия для защиты здоровья работников. В настоящий момент проводится обработка территории площадью четыре квадратных километра.

Эпизоотию удалось выявить в рамках эпидемиологического мониторинга территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области. Случаи заболевания чумой среди домашних животных и населения пока не зарегистрировано. По словам представителей комитета, ситуация является штатной, поскольку аналогичные эпизоотии выявляются ежегодно.