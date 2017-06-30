Названы самые уязвимые части ноги при беге

Специалисты из США в подробностях изучили распространение энергии удара в ноге бегущего человека. О соответствующем исследовании ученые рассказали на конференции Американского акустического общества, кратко о докладе сообщает издание New Scientist.

Эксперты обнаружили, что ступня поглощает самую большую часть энергии удара, оставшаяся достигает большеберцовую кость и колено. Эффект особенно заметен при беге босиком, использование обуви в четыре раза снижает поступающую в ноги энергию удара.

Энергия удара, как показали ученые, почти не достигает бедер, что означает, что при беге работа мышц организована так, чтобы обезопасить туловище от излишних вибраций. «Каждый раз, когда ваша нога ступает на землю, ваше тело поглощает воздействие», — считает соавтор Джон Мерсер из Университета Невады в Лас-Вегасе (США).

Боли при продолжительном беге возникают из-за регулярных соударений костей в суставах. «Если у вас слишком много соударений и у кости нет возможности восстановиться, это может привести к стрессовому перелому или какой-либо другой проблеме», — сказал Мерсер.

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Бегун-любитель в среднем в минуту совершает от 150 до 170 шагов, каждый час нога около пяти тысяч раз касается земли. Для изучения вибраций использовались рапиды и чувствительные к давлению датчики. В эксперименте приняли участие 10 человек, которые бегали в спортивной обуви и босиком.

Ученые сходятся во мнении, что использование обуви позволяет снизить негативные вибрации, возникающие в ногах при движении. В дальнейшем эксперты планируют выяснить, каким образом различная мышечная активность контролирует воздействие ударов стопы.