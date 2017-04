Время бега пересчитали в дополнительные годы жизни

Медики из США показали, что регулярные пробежки связаны с увеличением продолжительности жизни на несколько лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Progress in Cardiovascular Diseases, кратко о нем сообщает The New York Times.

Еженедельная двухчасовая пробежка в течение 40 лет связана, как полагают ученые, с увеличением жизни человека на 2,8-3,2 года по сравнению с теми, кто не уделяет внимания подобной физической активности. Специалисты также показали, что регулярные занятия бегом на 25-40 процентов сокращают риск преждевременной смерти.

Материалы по теме Пузом кверху Как дожить до 100 лет

Данные выводы ученых справедливы даже для тех людей, которые эпизодически курят, употребляют алкоголь или когда-то имели избыточную массу тела. Ученые отмечают, что при получении подобных оценок в основном рассматривались белые американцы среднего класса.

Специалисты не называют точной причины, по которой бег продлевает продолжительность жизни. Наиболее вероятна гипотеза, согласно которой при подобной физической активности возникают аэробные нагрузки на организм, являющиеся одним из факторов долголетия.