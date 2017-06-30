США сохранят в тайне новые инструкции по безопасности для авиакомпаний

Власти США не будут разглашать новые инструкции по мерам безопасности для авиакомпаний, доставляющих пассажиров в страну из-за рубежа. Эту информацию в пятницу, 30 июня, публикует РИА Новости.

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Как заявили в министерстве внутренней безопасности США, каждый из перевозчиков, к которому предъявлены подобные требования, получит определенное время на их выполнение. Конкретные сроки внедрения изменений в ведомстве также отказались уточнять.

Ранее в пятницу стало известно, что американские власти потребовали ужесточить контроль над пассажирами, вылетающими в Штаты из московских аэропортов Домодедово и Шереметьево. Авиакомпании, которые не реализуют новые меры безопасности, могут быть оштрафованы или лишены разрешения на выполнение рейсов в США.

В четверг, 29 июня, сообщалось, что американский министр внутренней безопасности Джон Келли объявил об усилении контроля на авиарейсах из-за рубежа в страну. Речь, в частности, шла о более тщательной проверке путешественников и их электронных устройств, а также других мерах. Нововведения, которые коснутся 280 аэропортов в 105 странах, объяснили ростом террористической угрозы.