Башар Асад впервые появился на сирийских деньгах

Портрет президента Сирии Башара Асада впервые появился на национальных банкнотах. ​Изображение действующего главы государства напечатано на купюре номиналом в 2 тысячи фунтов, сообщает Reuters.

Купюра была представлена главой центрального банка Сирии Дурайдом Дургамом (Duraid Durgham) в воскресенье, 2 июля, и в этот же день поступила в обращение. По его словам, тираж был отпечатан несколько лет назад, но ввод ее в оборот был отложен из-за войны и колебаний обменного курса.

Новая банкнота равна примерно 4 долларам США. До этого самой крупной сирийской купюрой была банкнота в 1 тысячу фунтов, на ней изображен отец Асада, президент Хафез аль-Асад, умерший в 2000 году.

Купюра нового номинала была введена в обращение в Дамаске и ряде провинций.