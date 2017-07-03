Поманивший туристов сенокосом, выпивкой и брынзой гуцул насмешил соцсети

Видео: Буковель Bukovel / Facebook

В Facebook набирает популярность рекламный ролик украинского курорта Буковель, в котором мужчина, изображающий гуцула — коренного жителя Карпат, — по-английски приглашает туристов на отдых. За четыре дня видео просмотрели более 160 тысяч раз.

Оценившие рекламу пользователи обратили внимание на акцент актера, который предложил гостям заняться в Буковеле сенокосом, попробовать брынзу, покататься на гужевой повозке, полюбоваться красивыми видами и выпить. Некоторые из побывавших на курорте также отметили, что цены там стоит сделать украинские, а не европейские.

Буковель — крупнейший горнолыжный курорт Украины. Расположен на высоте около 900 метров над уровнем моря. Помимо зимних развлечений, там есть искусственное озеро и обустроенный пляж.