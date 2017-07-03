Мугабе подарил Африканскому союзу миллион долларов от продажи скота

Президент Зимбабве Роберт Мугабе передал в дар Африканскому союзу (АС) миллион долларов, полученный после продажи принадлежавшего ему стада крупного рогатого скота. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом зимбабвийский лидер подал пример другим африканским странам в поиске внутренних африканских источников финансирования АС.

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«Институты, подобные АС, не могут рассчитывать на финансирование со стороны доноров, так как эти источники не являются стабильными»,— заявил Мугабе. По его словам, подобный «скромный жест со стороны Зимбабве имеет универсальное применение для решения проблем, стоящих перед людьми».

26 февраля сообщалось, что на организацию праздника, посвященного 93-летию Мугабе, было потрачено два миллиона евро. При этом Зимбабве относится к беднейшим государствам мира. Страна, находящаяся в тяжелой экономической ситуации, столкнулась с гиперинфляцией и огромным дефицитом бюджета. Мугабе, находящегося у власти с момента получения государством независимости от Великобритании, обвиняют в диктатуре и притеснении оппозиции.

Африканский союз — международная межправительственная организация, объединяющая 55 государств Африки, правопреемник Организации африканского единства (ОАЕ). Основана 9 июля 2002 года. Штаб-квартира организации расположена в столице Эфиопии Аддис-Абебе.