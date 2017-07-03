Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Каваказ»

Управление федеральных автомобильных дорог (Упрдор )«Каспий» расторгло контракт с компанией «Стройновация», входящей в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, по реконструкции федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает Rambler News Service.

«Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения государственного контракта. По всем объектам ведется претензионная работа в отношении компании «Стройновация» в части взыскания штрафных санкций за нарушение сроков производства работ», — заявили в Росавтодоре.

Отмечается, что стоимость госконтракта по участку в Дагестане составляет 4,1 миллиарда рублей. Договор был расторгнут 26 мая 2017 года.

В стадии расторжения находятся еще два контракта со «Стройновацией». Это реконструкция трассы М-8 «Холмогоры», оцениваемая в 7,28 миллиарда рублей и строительство путепровода через железную дорогу на 22-м км автомобильной дороги А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной (стоимость 1,3 миллиарда рублей).

