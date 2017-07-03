В Киеве заявили об угрозе радиационного заражения в Донбассе

В Донбассе существуют риски радиационного загрязнения. Такое мнение высказал украинский заместитель министра по делам беженцев Георгий Тука, сообщает телеканал «112 Украина».

По его словам, в 1979 году на шахте «Юнком» под Енакиево произвели подземный ядерный взрыв, чтобы уничтожить метан. «По мощности этот взрыв составляет примерно столько, сколько было использовано в Хиросиме. Надежды советских ученых не оправдались. По результатам исследований, после взрыва в Енакиево локализован этот подземный взрыв в радиусе 100 метров», — заявил он.

Как отметил Тука, под землей возникла «капсула, пустота 28-30 метров диаметром, и сейчас опасность заключается в ее заполнении водой»

Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день одна из самых острых проблем — обезвоженность Донбасса.

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30 июня замминистра выступил с заявлением о том, что в регионе неизбежна экологическая катастрофа. «Согласно докладу Национальной академии наук, Донбасс обречен максимум в течение 10 лет. Уже начаты такие процессы, которые локализовать невозможно», — отметил он.

В начале июня сообщалось, что Евросоюз может выделить около 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса.

Вооруженный конфликт в регионе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные государственным переворотом в стране. Власти Украины регулярно обвиняют Москву в агрессии и ведении военных действий в Донбассе. Россия последовательно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что подразделений ВС РФ там нет.