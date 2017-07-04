В результате взрыва на швейной фабрике в Бангладеш погибли десять человек

В результате взрыва отопительного котла на швейной фабрике в Бангладеш погибли 10 человек, еще десятки пострадали. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает Reuters.

Отмечается, что девять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице.

Фабрика, принадлежащая компании Multifabs Limited, расположена на окраине Дакки. По данным bdnews24, в результате взрыва четырехэтажное здание фабрики частично обрушилось.

Причины произошедшего выясняются.

В октябре прошлого года взрыв произошел на фабрике по производству пиротехники в индийском городе Тиндиванам (штат Тамиланд на юге страны). Тогда погибли пять человек, еще 11 получили ранения. После взрыва в помещениях предприятия начался сильный пожар.

