Заключенные колонии для несовершеннолетних взбунтовались в Гватемале

В Гватемале заключенные колонии для несовершеннолетних подняли бунт. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Молодые люди потребовали улучшения условий содержания. Как уточняет агентство, беспорядки возникли из-за смерти двоих заключенных. Те погибли при невыясненных обстоятельствах — по разным данным, это могло быть как убийство, так и суицид.

Чтобы усмирить подростков, полицейские пригласили к ограждениям колонии их родственников. Выждав время, охрана взяла штурмом занятое бунтовщиками здание и задержала их. 81 человек был доставлен в суд.