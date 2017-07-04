В Калуге пройдет фестиваль анимации под открытым небом «Бессонница»

В Калужской области пройдет фестиваль анимации «Бессонница» под открытым небом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильмы будут показывать в течение четырех ночей с 13 по 17 июля. Смотр также будет включать в себя дневную программу: мастер-классы по анимации, лекции и инсталляции.

Вход на все мероприятия бесплатный. Предусмотрено проживание в собственных палатках на территории деревни Рыляки Юхновского района.

По итогам фестиваля будут выбраны победители в семи номинациях. Отбор мультфильмов для конкурса курирует историк анимации и научный сотрудник Музея кино Павел Шведов.

«Бессонница» впервые состоялась в 2013 году. Прошлым летом фестиваль посетили пять тысяч зрителей.