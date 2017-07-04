Культура
 

В Калуге пройдет фестиваль анимации под открытым небом «Бессонница»

Перейти в «Мою Ленту»

В Калужской области пройдет фестиваль анимации «Бессонница» под открытым небом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильмы будут показывать в течение четырех ночей с 13 по 17 июля. Смотр также будет включать в себя дневную программу: мастер-классы по анимации, лекции и инсталляции.

Вход на все мероприятия бесплатный. Предусмотрено проживание в собственных палатках на территории деревни Рыляки Юхновского района.

По итогам фестиваля будут выбраны победители в семи номинациях. Отбор мультфильмов для конкурса курирует историк анимации и научный сотрудник Музея кино Павел Шведов.

«Бессонница» впервые состоялась в 2013 году. Прошлым летом фестиваль посетили пять тысяч зрителей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Межтопэнергобанк закрыл часть отделений
Уфимец задумался о судебном иске к Оливеру Стоуну за «Интервью с Путиным»
Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа
Бывший шеф-повар рассказал о сожжении в мангале под Москвой останков его жертвы  
В полиции назвали возможные причины ДТП с 14 погибшими в Татарстане
«Ахмат» решил купить Жабу
Мальцев покинул Россию после возбужденного уголовного дела
Другие материалы рубрики
Культура00:19 2 июля

Перешли на синтетику

Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
09:34Сегодня

Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу

17:06 3 июля

Замдиректора Эрмитажа возместил ущерб по делу о хищении в музее

10:52Сегодня

Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине

Культура00:0628 июня
Вим Вендерс

«Я по нотам не читаю»

Вим Вендерс о том, зачем в 71 год поставил свою первую оперу
20:34 3 июля

Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера

13:35 3 июля

Шнуров сыграет серьезного предпринимателя в комедии «Я худею»

19:42 3 июля

Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова

Культура14:3227 июня

Одинокая ведьма желает познакомиться

ММКФ-2017: женские чары и мужские неврозы в американском независимом кино
19:07 3 июля

Машкова отказались пустить на Украину на съемки продолжения «Ликвидации»

05:2130 июня

СМИ узнали о нежелании организаторов «Евровидения» штрафовать Россию

17:39 3 июля

Крупнейший музыкальный фестиваль в Швеции отменили из-за изнасилования

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
На голову москвичке упал кусок балкона
Комитет Госдумы одобрил идею сажать за махинации с избирательными бюллетенями
Настоять на часах
Какие подарки россияне просили у президента
СК проверит информацию о радиоактивной пушке в Архангельске
Депутатам Госдумы почти втрое увеличили транспортные расходы
Все материалы
Мир
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Международная коалиция нанесла удар по мирным жителям в Сирии
Заключенные колонии для несовершеннолетних взбунтовались в Гватемале
Дональд ТрампНесвобода вместо свободы
Что стоит за новым охлаждением отношений США и Кубы
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти
Все материалы
Бывший СССР
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
В Киеве насчитали 50 миллиардов долларов ущерба из-за конфликта в Донбассе
Польша отказала Украине в праве интегрироваться в ЕС из-за культа Бандеры
В Раде предложили запретить гастроли российских артистов на Украине
В ЛНР заявили о предотвращении теракта против наблюдателей ОБСЕ
Депутат Рады предрек уничтожение Кремля украинской армией
Саакашвили пообещал отнять Украину у Порошенко и Авакова
Все материалы
Финансы
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
Российские миллиардеры за полгода обеднели на 74 миллиона долларов
Доллару предсказали рост до 65 рублей к осени
Украина удвоила импорт газа из ЕС
На поддержку ипотечников направят два миллиарда рублей
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Сбербанк пожаловался на трудности в борьбе с хакерами
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
СМИ узнали о недовольстве нефтяных корпораций в США санкциями против России
ФАС возбудила дело против торговой сети «Дикси»
Росавтодор расторг контракт со «Стройновацией» по реконструкции трассы «Кавказ»
Илон Маск назвал дату выхода «дешевой» модели Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Я дам вам парабеллум
Как и кому продавали оружие в Российской империи
Россиян попросили помочь не допустить публикации фейковых интимных фото
Минобороны России отказалось считать запущенную КНДР ракету межконтинентальной
В Ингушетии огласили приговор убийце журналиста Кокурхоева
Человеческие уши нашли в мангале в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Названо неожиданное последствие вымирания динозавров
Раскрыт секрет долговечности древнеримского бетона
В Китае обнаружили останки древних людей-великанов
Найдена новая опасность солнечного загара
Все материалы
Спорт
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
«Ахмат» решил купить Жабу
Олимпийскую чемпионку Семеню заставят лечиться из-за повышенного тестостерона
Надаль рассказал о нежелании встретиться с Федерером в финале Уимблдона
События в рамках программы «Футбол для жизни» осветили юные журналисты
Чемпион мира по шахматам Карлсен стал героем фотошоп-битвы
Россиянин Медведев обыграл третью ракетку мира Вавринку на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Большой архив
Редкие кадры из истории главного театра страны
Создатели «Ликвидации» опровергли сообщения о попытке Машкова въехать в Одессу
Стоуна обвинили в нарушении авторских прав из-за фильма о Путине
Актер из «Викингов» попросил похитителей вернуть 16-летнюю дочь-трансгендера
Вышел трейлер победившей на «Кинотавре» «Аритмии» Хлебникова
Все материалы
Интернет и СМИ
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Главные по закладочкам
Журналисты покопались во «внутренностях» порно-бота из социальных сетей
В сети пожалели «несчастных» мужчин-моделей интернет-магазина ASOS
Блогер раскрыла секрет впечатляющих снимков до и после «похудения»
Едва не погибшие от взорвавшегося костра молодые люди стали героями сети
Все материалы
Ценности
Погоня за удовольствиями
Британские аристократы и их автомобили на Фестивале скорости в Гудвуде
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей
Марка Origins предложила путешественникам маску из бамбукового угля
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Dior поднял в рекламе тему феминизма
Burberry украсил сумки и шарфы мифическими животными
Все материалы
Путешествия
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Более 200 российских туристов застряли в болгарском аэропорту
Ставший туристическим хитом новый остров в США сняли на видео
СМИ рассказали о колумбийском отеле для интима с тематическими номерами
Названы семь способов приобретения дешевых авиабилетов
Пассажирам Delta Airlines устроили «пытку водой» во время рейса
Все материалы
Из жизни
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Они не худели к лету
Бодипозитив захватывает миллионную аудиторию через хештеги и полных моделей
Помолвочное кольцо поклонницы «Гарри Поттера» спрятали в снитч
В США преодолевшего 320 километров пса вернули хозяевам
Английская лиса застряла между надгробиями на кладбище
Ловлю двухметровой рыбы-молота сняли на видео с дрона
Все материалы
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Самые популярные автомобили Китая
Какие машины покупают на самом крупном авторынке планеты
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Volkswagen лишит машины механической связи между рулем и колесами
«Субару» добавила обновленному универсалу Levorg «умное» зеркало
Канадец запрыгнул на паром на автомобиле и хотел угнать еще две машины
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы