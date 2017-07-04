МВД признало законным одаривание полицейских квартирами от застройщика

Управление собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю не выявило нарушений в случаях дарения полицейским квартир компанией «ЮгСтройИнвест». Об этом во вторник, 4 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на ответ ведомства на запрос издания.

Журналисты обнаружили на официальном сайте застройщика информацию о том, что компания ежегодно дарит квартиры полицейским. В связи с требованием федерального закона «О противодействии коррупции», запрещающего госслужащим принимать подарки дороже трех тысяч рублей, газета обратилась в МВД с просьбой дать оценку таким подаркам.

«В ходе проведенной проверки нарушений законности в действиях должностных лиц Главного управления МВД России по Ставропольскому краю не установлено», — сообщил начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Ставропольскому краю Константин Бородин.

Газета указывает, что сотрудник собственной безопасности обратился в редакцию 28 июня с просьбой предоставить данные о подарках, а уже 3 июля издание получило ответ с результатами проверки, которая, получается, была проведена в выходные дни 1 и 2 июля.

В своей публикации идание приводит три случая нападения и избиения людей, выступивших с критикой деятельности строительной компании. По данным газеты, ставропольского студента Ивана Барыляка застрелили из травматического оружия после того, как он обвинил принадлежащие «ЮгСтройИнвесту» управляющие компании в завышении тарифов ЖКХ.