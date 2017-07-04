СМИ сообщили о возможном самоубийстве замначальника УФСИН Дагестана

Замглавы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Дагестану Нариман Яралиев, предположительно, покончил с собой в служебном кабинете в ночь на 2 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в республиканских правоохранительных органах.

Тело подполковника Яралиева с пулевым ранением утром 3 июля обнаружил его сослуживец.

«По предварительным данным, он покончил с собой. В причинах случившегося разбирается следствие», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем ряд СМИ сообщает о том, что Наралиев мог быть убит. Так, пресс-служба Федеральной лезгинской национально-культурной автономии со ссылкой на близких родственников подполковника вечером 3 июля сообщила, что на его теле, помимо сквозного пулевого ранения в височной области головы, были обнаружены следы побоев.

Схожую информацию передает агентство Regnum. Оно ссылается на собственные источники в правоохранительных органах.

