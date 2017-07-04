Юнкер раскритиковал Европарламент за пустой зал

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер раскритиковал депутатов Европейского парламента за их отношение к работе. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает The Independent.

В этот день премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подводил в Страсбурге итоги председательства страны в ЕС. В зале присутствовали около 30 из 751 депутата.

Юнкер отметил, что этим евродепутаты фактически продемонстрировали пренебрежение к Мальте.

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«Если бы господин Мускат был бы госпожой Меркель, что трудно представить, или же господином Макроном, что легче представить, у нас тут был бы полный зал. Парламент абсолютно анекдотичен», — съязвил Юнкер.

Реплика председателя ЕК вызвала жесткий ответ со стороны спикера Европарламента Антонио Таяни. «Вы можете критиковать парламент, но отмечу, что не Еврокомиссия контролирует Европарламент, а совсем наоборот», — парировал политик под аплодисменты депутатов.

Юнкер в свою очередь ответил, что осуществлять контроль за ЕК некому, потому что в зале всего несколько депутатов, передает BBC News.

Как отмечает издание, население Мальты составляет 400 тысяч человек. Сам Юнкер родился в карликовом герцогстве Люксембурге, население которого превышает 570 тысяч человек.