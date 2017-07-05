Китай и США вышли в лидеры по числу молодых долларовых миллиардеров

В Китае и США проживают 80 процентов от общего числа миллиардеров, не достигших возраста 40 лет. Такие данные приводит The South China Morning Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного Hurun Report.

Материалы по теме Под защитой миллиардов Как живется девяти самым богатым женщинам в мире

Сообщается, что в список входят 47 человек. Его возглавляет 33-летний американец Марк Цукерберг. Состояние предпринимателя оценивается в 58 миллиардов долларов. За ним следуют другие основатели соцсети Facebook: Дастин Московиц и Эдуардо Саверин.

В Китае список миллиардеров возглавляет 37-летний Ван Тао, создатель китайской частной компании SZ DJI Technology Co., Ltd. по производству беспилотников. На его счету четыре миллиарда долларов.

По данным издания, в США проживают 20 миллиардеров, в Китае — 18.

В начале июля Bloomberg Billionaires Index опубликовал рейтинг, в котором сообщалось, что совокупное состояние российских миллиардеров за первое полугодие 2017 года уменьшилось на 74 миллиона долларов.