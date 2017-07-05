Китайские контрабандисты попытались получить вознаграждение за свое преступление

Банду китайских контрабандистов поймали при попытке получить вознаграждение от полиции за собственное преступление. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Группа злоумышленников из города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, закупила в провинции Фуцзянь 14 тысяч упаковок контрабандных сигарет общей стоимостью 180 тысяч юаней (около 26,5 тысяч долларов) и отправила их в Цзуньи. Одновременно члены банды сообщили полицейским в Цзуньи о прибытии контрабандного груза.

Расчет злоумышленников строился на том, что местная полиция обычно выплачивает информаторам десятую часть розничной цены конфискованных сигарет и спиртных напитков — в данном случае эта сумма составила бы миллион юаней (148 тысяч долларов).

В ходе расследования обман раскрылся: полиция обнаружила, что информаторы и владельцы груза — одни и те же люди. Все члены группы были приговорены к различным срокам тюремного заключения — от года до девяти лет.