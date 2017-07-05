Sberbank CIB назвал некритичным возможный отток средств НПФ из «Открытия»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «Открытие» рейтинг BBB-(RU) со «стабильным» прогнозом, что может привести к некритичному и краткосрочному оттоку средств пенсионных фондов. Соответствующая информация содержится в обзоре Sberbank CIB, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Присвоенный рейтинг имеет важное значение с точки зрения доступа к средствам российских финансовых институтов, правила вложений которых подпадают под новое регулирование рейтинговой отрасли в России», — отмечают аналитики Sberbank CIB.

«Основное краткосрочное влияние, которое присвоение рейтинга может оказать на ликвидность банка, — отток средств пенсионных фондов, которые должны в максимально короткие сроки привести структуру своих вложений в соответствие с нормами регулирования», — сказано в обзоре.

Согласно отчетности банка за первый квартал 2017 года, депозиты компаний по управлению активами и инвестициям в «Открытии» составляли 236,8 миллиарда рублей (около девяти процентов от всех активов). Представитель финансовой организации сообщил газете «Ведомости», что доля средств в НПФ в структуре пассивов составляет менее процента.

Тем не менее, по мнению Sberbank CIB, возможный отток ликвидности из банка не является критичным. «Можно предположить, что в связи с некоторой задержкой, связанной с присвоением рейтинга банку российским рейтинговым агентством, управляющие действительно предпочли заранее перераспределить свои вложения. Как бы то ни было, общий отток потенциальной ликвидности из банка, на наш взгляд, не является критичным и в самом крайнем случае может быть покрыт заимствованиями у ЦБ», — отметили в Sberbank CIB.

В пресс-службе «Открытия» также отмечают, что присвоенный АКРА рейтинг не окажет влияния на работу банка: «С начала периода турбулентности в 2014 году мы уделяли особое внимание вопросам управления ликвидностью, следствием чего стало формирование ее существенного запаса. С учетом стабилизировавшейся ситуации на рынках, такая подушка ликвидности является избыточной, и в последнее время мы постепенно ее сокращаем, параллельно оптимизируя стоимость привлечения ресурсов. С учетом возврата средств организациям, которые размещают ликвидность на основании рейтингов АКРА, наши показатели ликвидности вернутся к обычным сбалансированным значениям. Все нормативы ликвидности при этом будут выполняться».