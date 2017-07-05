В Киеве возмутились нежеланием города Горишные Плавни декоммунизироваться

Украинский Институт национальной памяти потребовал от Генеральной прокуратуры, полиции и Службы безопасности Украины (СБУ) провести расследование из-за попытки властей города Горишные Плавны в Полтавской области восстановить стелу с предыдущим названием города — Комсмольск. Об этом этом в среду, 5 июля, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на пресс-службу Института национальной памяти .

Поводом для подобной реакции государственного органа послужило то, что горадминистрация заказала коммунальному предприятию изготовление недостающих элементов для стелы — букв С и М. «В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по статье 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности», — отмечается в пресс-релизе.

Материалы по теме И Херсон с ними! За что Днепропетровск назвали Днепром и что еще переименует Киев

В сентябре 2016-го власти Горишных Плавней подали иск в административный суд Киева с требованием отменить решение Верховной Рады о переименовании города. Сообщалось, что «декоммунизированным» наименованием были недовольны не только в администрации города, но и многие его жители. Тем не менее, иск был позднее отклонен судом, передавал «24 канал».

В июне того же года жители Горишных Плавней потребовали от президента Украины Петра Порошенко извинений за насмешки над новым названием их города. Ранее в том же месяце глава государства пошутил, что был бы «не очень счастлив ехать именно в эти Плавни».

Город Комсомольск был переименован в Горишные Плавни в июне 2016-го в соответствии с законом о декоммунизации, который действует на Украине с 2015 года. Этим нормативным актом в стране была запрещена советская и нацистская символика, а также упоминание советских деятелей в географических названиях.