Сибирский проктолог делал селфи на фоне пациентов во время операции

В окружной клинической больнице Сургута хирург-колопроктолог делал селфи во время операций и публиковал их в Instagram. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации «Блокнот», фотографии хирург сопровождал размышлениями о жизни и рассказами о работе. Отмечается, что коллеги мужчины также публиковали в соцсетях подобные снимки.

Как сообщила специалист по связям с общественностью сургутской больницы, профилактическая беседа с сотрудниками уже проведена. «Запланирован цикл мероприятий для разъяснения специалистам порядка передачи информации в СМИ, в том числе размещение ее в личных соцсетях», — подчеркнула представитель медучреждения.

По ее словам, организована служебная проверка.

В то же время, источник в больнице заявил, что хирург получил строгий выговор, после чего удалил свой Instagram-аккаунт (dr.barbashinov).

В июле 2016-го сообщалось, что студент Ярославского государственного медуниверситета вел в Periscope трансляцию с операции, на которой присутствовал. На кадрах пациентка была с обнаженной грудью. Позднее выяснилось, что трансляцию устроил пластический хирург из Киева.