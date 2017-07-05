Подлодка «Смоленск» запустила крылатую ракету в Баренцевом море

Экипаж атомной подлодки «Смоленск» провел успешный пуск крылатой ракеты «Гранит» в акватории Баренцева моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Стрельба была выполнена из подводного положения по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров. По данным объективного контроля, цель поражена успешно», — отметили в пресс-службе СФ.

Уточняется, что пуск осуществлен в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. «Экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку», — заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

К-410 «Смоленск» — российский атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А «Антей». Вооружен торпедами и противокорабельными ракетами «Гранит».