Пять человек погибли при попадании ракеты по пляжу в Триполи

В результате попадания ракеты по пляжу, расположенному в Триполи, погибли пять человек и 25 получили ранения. Об этом со ссылкой на Минздрав Ливии сообщает France 24. Инцидент произошел 4 июля.

Среди жертв есть ребенок.

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Источник в МВД страны сообщил, что 4 июля рядом с аэропортом Митига, близ которого находится пляж, велись бои между силовиками и некими преступными группировками. Была ли атака на гражданских лиц преднамеренной, он не уточнил.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране началась гражданская война и фактически отсутствует единая власть. Часть территории захватили радикальные исламисты, до недавнего времени родной город Каддафи Сирт контролировала запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

До февраля 2016 года в Ливии действовали два правительства: демократически избранное и признанное мировым сообществом — в Тобруке, а исламистское — в Триполи. 17 декабря 2015 года при посредничестве ООН стороны подписали соглашение о создании правительства народного единства. Его состав был объявлен 15 февраля 2016 года.