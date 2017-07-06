Камбоджа депортировала 74 граждан КНР

Камбоджа депортировала на родину 74 граждан КНР, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

По данным камбоджийской полиции, арестованные китайцы принадлежали к преступной группировке, которая при помощи телефонных звонков и писем по электронной почте вымогала деньги у жителей Китая.

Все задержанные уже отправлены на родину.

Это первая депортация из Камбоджи по требованию Китая в 2017 году. В предшествовавшие годы Пномпень неоднократно выдавал Пекину граждан КНР. Так, в 2009 году из Камбоджи были высланы 20 уйгуров, подозреваемых в причастности к терроризму. В 2016 году Пномпень депортировал в КНР 13 тайваньцев, невзирая на протесты Тайбэя.

Отношения Китая и Камбоджи в последнее время существенно укрепились. Пекин регулярно предоставляет Пномпеню займы под низкий процент, помогает развивать инфраструктуру, образовательные проекты, аграрный сектор.