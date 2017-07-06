Smashbox предложил женщинам серые «металлические» помады

Косметический бренд Smashbox представил коллекцию помад под названием Be Legendary. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля. В линейку вошлм помады с хромовым эффектом и зеркальным глянцевым покрытием.

По словам представителей марки, невесомая формула, созданная по технологии тонкой пленки, обладает комфортной гладкой текстурой. В линейку вошло несколько оттенков: от традиционного красного до бронзового, ярко-синего, медного и серого. Новинки уже появились в продаже.

Smashbox — производитель декоративной косметики. Запущен в 1996 году фотографом Дэвисом Фактором, создателем фотостудии Smashbox Studios, внуком известного визажиста и предпринимателя Макса Фактора. Принадлежит компании Estee Lauder.

Одна из новинок марки — средства для макияжа глаз. Речь идет о 7 миниатюрных палетках теней Cover Shot, а также праймере для век Photo Finish и гелевом карандаше Always On. Праймер представлен в 3 оттенках для стойкости теней до 8 часов.