Smashbox предложил подводить глаза гелевыми карандашами

Косметический бренд Smashbox представил несколько новых косметических средств для макияжа глаз. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 31 марта.

Среди новинок — 7 миниатюрных палеток теней Cover Shot, а также праймер для век Photo Finish и гелевые карандаши Always On. Праймер представлен в 3 оттенках для стойкости теней до 8 часов.

Smashbox — бренд-производитель декоративной косметики. Запущен в 1996 году фотографом Дэвисом Фактором, создателем фотостудии Smashbox Studios, внуком известного визажиста и предпринимателя Макса Фактора. Принадлежит компании Estee Lauder.

В конце января 2017 года марка представила новую линейку жидких матовых помад Always On. По словам производителей, их проверили в условиях фотостудии: помады сохраняют стойкость на протяжении 8 часов.