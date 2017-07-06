Памятник исследователю Арктики Урванцеву установили в Норильске

В Норильске установили памятник исследователю Арктики Николаю Урванцеву. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Норникель».

Монумент установили в сквере Музея Норильска. Высота бронзовой скульптуры 2,5 метра, ее вес — пять тонн. Автором проекта является Александр Рукавишников.

С инициативой установить памятник выступили горожане. Они объявили сбор средств, и за пять лет было собрано более двух миллионов рублей, еще три миллиона рублей выделил «Норникель».

«Компания помнит и чтит героическую историю становления города и норильского комбината, отдавая должное памяти людей, которые ее творили», — отметил директор Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин во время церемонии открытия.

Урванцев — ученый-геолог, первооткрыватель месторождений медно-никелевых руд, с чьим именем связано рождение и развитие Норильска. Благодаря Урванцеву в Заполярье появился горно-металлургический комбинат, который сегодня успешно работает и развивается на территории Таймыра.

