Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки

Французский дом моды Azzedine Alaïa представил свою коллекцию на Неделе высокой моды, которая прошла в Париже. Главной моделью в линейке стали сапоги-чулки с леопардовым принтом. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает Vogue.

За основу была взята модель Indiana, которую придумал дизайнер о основатель собственного модного дома Сальваторе Феррагамо еще в 1925 году. Верхняя часть обуви из эластичной хлопковой ткани полностью закрывала ногу. Модель Indiana предвосхитила появление популярных сегодня ботильонов-носков. На прошедшем показе Azzedine Alaïa представил модель, поклонницей которой является в том числе Ким Кардашьян, в современном прочтении.

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Сальваторе Феррагамо — итальянский обувщик,основавший собственную компанию Salvatore Ferragamo, ставшую известной во всем мире. Его неординарный подход к обуви породил такие новшества, как клиновидный и квадратный каблуки — последний считается наиболее известным изобретением мастера.

Azzedine Alaia — французский дом моды, основанный в 1980 году, модельером Аззедином Алайей.