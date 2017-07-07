Антиглобалисты заблокировали доступ к порту в Гамбурге

Около 800 антиглобалистов заблокировали несколько улиц, ведущих к городскому порту. Видео с места событий публикует Ruptly. Полиция попыталась остановить мирную акцию протеста, однако демонстранты продолжили шествие.

У парка Альтер Эльб протестующих разгоняли водометами, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что на подобные меры власти пошли после того, как сквозь крики и свист четыре раза послышались звуки, похожие на выстрелы.

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Вечером 6 июля, по оценкам полиции, на улицах города протестовали около шести тысяч человек. В результате стычек, произошедших в ночь на 7 июля, ранения получили более 100 сотрудников правоохранительных органов.

Столкновения антиглобалистов с полицией длятся уже несколько дней. 6 июля манифестанты объявили о начале акции «Адский пикник». Для обеспечения безопасности лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбург со всей Германии были переброшены около 20 тысяч полицейских. Стражи порядка запросили подкрепление, когда поняли, что недооценили угрозу.