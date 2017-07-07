Мексиканский штат получит компенсацию от Ford за отказ от строительства завода

Корпорация Ford выплатит мексиканскому штату Сан-Луис-Потоси компенсацию в размере 65 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда песо) за отказ от строительства завода на его территории. Американский автопроизводитель изменил планы на фоне предвыборных заявлений Дональда Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает РИА Новости.

В начале 2017 года американская компания сообщила, что не будет вкладывать 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в Мексике, а инвестирует в развитие производства в американском штате Мичиган.

Губернатор мексиканского штата Хуан Мануэль Каррерас признался, что переговоры с Ford шли медленно и трудно, однако в итоге сторонам удалось прийти к соглашению без разбирательств в международных судах. В итоге автопроизводитель согласился компенсироваеть Сан-Луис-Потоси затраты, понесенные штатом на первом этапе реализации несостоявшегося проекта.

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«С помощью средств от закрытия переговоров с Ford правительство Сан-Луис-Потоси начнет новые ветки строительства дорожной развязки "Хуарес" для обеспечения лучшего движения в штате», — написал Каррерас в своем микроблоге в Twitter.

В конце ноября 2016 года Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — «покупай американское» и «нанимай американцев». Об этом политик написал на своей странице в Instagram.

В начале января 2017-го американский лидер обрушился в критикой на General Motors за то, что автопроизводитель собирает машины в Мексике, а затем беспошлинно ввозит их в США. Речь шла о Chevy Cruz — компактном седане и хэтчбеке. «Производите ее в США или платите большие пограничные пошлины!» — потребовал Трамп.

