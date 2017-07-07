У ехавшего в ЛНР украинца нашли 1400 клинков для шпаг

Украинские пограничники изъяли 1,4 тысячи клинков для фехтовальных шпаг у гражданина страны, направлявшегося на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Инцидент произошел на контрольно пропускном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». Мужчина пытался провезти в личных вещах инвентарь, стоимость которого превышает 40 тысяч гривен (около 92 тысяч рублей по текущему курсу). Клинки были переданы представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

В апреле прошлого года сотрудники украинской службы безопасности совместно с пограничниками и представителями фискальной службы задержали на границе с самопровозглашенной Донецкой народной республикой сразу несколько грузов. Стражи порядка пресекли ввоз в ДНР одежды и презервативов, а на территорию Украины не пропустили старинные монеты и две иконы.

Инциденты произошли на контрольно-пропускных пунктах «Зайцево» и «Марьинка».