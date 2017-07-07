Китай впервые отправил авианосную группу в Гонконг

Китайский авианосец «Ляонин» в сопровождении еще трех боевых кораблей впервые прибыл в Гонконг, для участия в торжествах в честь двадцатилетия возвращения этого района Китайской Народной республике, передает русская служба «Би-би-си».
Местные жители в течение пяти дней смогут посещать корабль с экскурсиями.
По сообщению агенства, в последние годы в Гонконге наблюдается обострение политической ситуации, и прибытие авианосной флотилии можно рассматривать, как демонстрацию силы со стороны Пекина. Тем более на днях председатель КНР Си Цзиньпин снова заявил о недопустимости действий, направленных на обособление территории, до 1997 года остававшейся британской колонией.
В конце декабря 2016 года авианосец «Ляонин» в сопровождении шести кораблей впервые вошел в спорные воды Южно-Китайского моря. Корабль прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня.
По утверждению министерства обороны Китая, авианосная группа проводила в этом регионе учения.
Авианосец «Ляонин» является модернизацией советского корабля «Рига», построенного в конце 80-х годов. После распада СССР он отошел Украине под именем «Варяг», а в 1995 году был продан Китаю за 25 миллионов долларов.
Гонконг с 1842 по 1997 годы являлся британской колонией. Он входит в состав Китая на правах особого административного региона с широкой автономией. Сторонники независимости от КНР утверждают, что передача территории проходила с нарушением ряда международных конвенций и не может считаться законной.