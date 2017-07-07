Культура
 

Орнелле Мути смягчили приговор за фальшивый больничный ради ужина с Путиным

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Орнелла Мути
Орнелла Мути

Апелляционный суд итальянского города Триест приговорил актрису Орнеллу Мути к условному сроку за то, что в 2010 году она оформила фальшивый больничный ради ужина с Владимиром Путиным — на тот момент премьер-министром России. Об этом сообщает агентство ANSA.

62-летней актрисе назначили наказание в виде шести месяцев условно. Она также должна будет заплатить штраф в размере 500 евро.

Вердикт вынесен в пятницу, 7 июля. Как уточняет РИА Новости, суд смягчил наказание, которое было назначено в 2015 году судом первой инстанции. Тогда Мути приговорили к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в 600 евро.

Апелляционный суд постановил, что приговор будет отменен только в том случае, если актриса выплатит театру Верди в городе Порденоне 30 тысяч евро в качестве возмещения ущерба — больничный ей нужен был, чтобы отменить спектакль, хотя гонорар она за него получила.

Благотворительный ужин и концерт состоялись в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в декабре 2010 года. Этот прием был посвящен борьбе с детскими онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. На нем также присутствовали Кевин Костнер, Жерар Депардье, Микки Рурк, Голди Хоун, Венсан Кассель, Моника Белуччи, Курт Рассел, Шэрон Стоун.

В конце вечера председатель российского правительства пригласил гостей на сцену и вместе с ними исполнил композицию группы «Земляне» «Трава у дома».

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