Новозеландские военные в Ираке исполнили хаку в память о погибшем товарище

Видео: BFMTV

Группа военнослужащих новозеландского контингента в Ираке исполнила ритуальный танец хака в память о погибшем товарище. Видео публикует BFMTV. Моргану Фрейзеру было 22 года, он служил в армии с 2013 года. Об обстоятельствах, приведших к его смерти, не сообщается. В Ираке находятся около 140 новозеландских военных инструкторов, они не принимают участия в боевых действиях. Цель их миссии — подготовка сотрудников местных сил безопасности.

Хака — ритуальный танец новозеландских маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, выкрикивают аккомпанемент. Слово «хака» на языке маори означает «танец в общем», а также «песня, сопровождающая танец».