Бешеный волк подкрался и напал на ростовского пасечника

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области бешеный волк напал на хозяина пасеки, пишет «Российская газета» в пятницу, 7 июля.

Как пояснил госпитализированный с многочисленными ранами потерпевший, зверь подкрался к нему со спины.

Мужчине удалось спастись от волка, спрятавшись в вагончике. Хищник еще некоторое бросался на стены укрытия.

Когда о происшествии стало известно в местной администрации, на животное была объявлена облава. Через несколько часов волка нашли, застрелили, а труп сожгли.

Исследование подтвердило, что хищник был заражен вирусом бешенства. По данным издания, это уже десятый случай выявления смертельно опасной болезни в Родионово-Несветайском районе с начала 2017 года. На территории местного охотничьего хозяйства на два месяца запретят охоту.

В апреле 2016 года 40-летний житель села Долаково в Ингушетии Аслан Шаухалов одолел голыми руками напавшего на него белого волка. Мужчина привязал хищника во дворе и накормил его.