Песков назвал «полуфейк ньюс» информацию о мотоцикле Путина

Президент России Владимир Путин не ездит на мотоциклах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о мотоцикле Mitsubishi, якобы имеющемся у российского лидера, передает РИА Новости в понедельник, 10 июля.

«Путин никогда ничего не говорил сегодня про мотоцикл Mitsubishi, он говорил про мотоцикл Kawasaki, на стенде у японской компании-производителя Kawasaki», — сказал официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что президент действительно пробовал сесть на мотоцикл этой фирмы, имеющийся в Гараже особого назначения.

При этом лично Путин не владеет этим видом транспорта, отметил Песков. «Это, вы знаете, это такая "полуфейк ньюс"», — добавил он.

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Ранее в понедельник телеканал РЕН ТВ сообщил, что Путин на международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге рассказал, что владеет японским мотоциклом Mitsubishi. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл», — цитировал президента телеканал.

В ходе мероприятия в Екатеринбурге Путин также рассказал об одном из своих любимых автомобилей в 90-е годы и оценил кепку, способную контролировать бодрствование водителей.

Согласно декларации о доходах, опубликованной в апреле на сайте Кремля, у президента в собственности два автомобиля ГАЗ М21 и «Нива».