ЕР приостановила членство в партии первого вице-премьера Калмыкии

Региональное отделение «Единой России» приостановило членство в партии первого заместителя председателя правительства Калмыкии Петра Ланцанова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 июля.

В пресс-службе регионального отделения партии уточнили, что приостановлено членство и заместителя министра сельского хозяйства республики Эрдни Кектышева, также подозреваемого в махинациях.

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Об аресте Петра Ланцанова стало известно 9 июля. По версии следствия, в 2011 году он поручил сотрудникам министерства сельского хозяйства Калмыкии принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Эти деньги были похищены и использованы не по назначению. В преступной схеме, по данным следователей, участвовал и Эрдни Кектышев. Замминистр также был заключен под стражу, в ближайшее время следствие собирается предъявить ему обвинение.

23 июня ФСБ возбудила уголовное дело в отношении и. о. вице-премьера правительства Удмуртии Рафиса Касимова. Расследование ведется по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По данным СМИ, ущерб от противоправной деятельности чиновника, связанной с вырубкой леса, превысил 700 миллионов рублей. В начале апреля президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с утратой доверия.