Интернет и СМИ
 

Украинский фотограф высмеял киевские балконы

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Украинский фотограф Алексей Янченков, впечатленный многообразием балконов в киевском районе Подол, придумал их классификацию на примере одного дома. Фотографию с типологией он разместил в Facebook.

В ответ подписчики Яненкова поделились собственными наблюдениями об архитектуре и благоустройстве Киева.Так, в украинской столице был замечен балкон-театрал и дом-океанский лайнер.

Один из пользователей также показал, как городские власти установили оросительное устройство, которое вместо газона поливает лавочку.

В мае мэр Киева Виталий Кличко в преддверии «Евровидения» похвастался установкой 50 баков европейского образца. На проведение конкурса столичные власти выделили 200 миллионов гривен (почти 7,5 миллиона долларов), не считая инвестиций. Деньги вложили в новые парки, скверы, благоустройство территории возле арены, где проходило вокальное состязание.

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