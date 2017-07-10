В правительстве Крыма сравнили резолюцию ПА ОБСЕ с визгом шакалов

Резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом отменить решение о воссоединении Крыма с Россией можно сравнить с «визгом стаи шакалов». Такое мнение высказал РИА Новости вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов в понедельник, 10 июля.

«Все эти попытки маленьких многочисленных агрессивно настроенных государств и их политиков в отношении России привносят только раздражение и создают такую ситуацию, когда мы можем сравнивать это с визгом стаи шакалов, которые хотели бы очень разорвать в клочья медведя, но никогда им этого сделать не удастся», — заявил он.

Мурадов подчеркнул, что ни одно постановление не может изменить выбор жителей полуострова, который они сделали на референдуме в марте 2014 года.

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Резолюция о «Восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины» была принята ПА ОБСЕ 9 июля. В документе содержится призыв к России «безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ» в Крым и Севастополь международным организациям, институтам и правозащитникам.

В проекте резолюции, принятом 7 июля, России также предлагалось отменить решение о воссоединении с Крымом и «вывести оккупационные силы» с полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.