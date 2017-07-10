«Норникель» вошел в репутационный рейтинг EmCo

«Норникель» занял 11 строчку репутационного рейтинга российской консалтинговой компанией EmCo и исследовательской фирмой Reputation Institute. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

Отмечается, что «Норникель» став второй в списке металлургической компанией после НЛМК, опередив такие предприятия как «Северсталь», EVRAZ, «Русал». Рейтинг был составлен на основе опроса более 10 тысяч жителей России.

Исследователи перечислили основные факторы, влияющие на репутацию российских компаний: качество продукта и услуг, корпоративное управление, инновационность и корпоративная социальная ответственность.

3 июля стало известно, что «Норникель» запускает проект по утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе. По планам к 2023 году число вредных выбросов сократится на 80 процентов.

