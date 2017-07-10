Глава ЦБ Катара отказался бояться бойкота со стороны арабских стран

Глава Центрального банка Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани заявил, что Доха обладает существенными резервами для противостояния дипломатическому бойкоту со стороны арабских государств и не боится блокады. Об этом в воскресенье, 9 июля, он заявил в интервью телеканалу CNBC.

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«У нас надежная система, у нас достаточно денег, чтобы выдержать любые потрясения», — сказал он. Резервы Катара Аль-Тани оценил в 340 миллиардов долларов, из которых 40 миллиардов приходятся на наличность и золото, а еще 300 миллиардов находятся в распоряжении Катарского инвестиционного фонда.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.