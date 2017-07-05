Саудовская Аравия объявила о продолжении бойкота Катара

Арабские страны продолжат бойкот Катара, дополнительные меры в отношении эмирата будут предприняты после консультаций. Об этом в среду, 5 июля, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, передает Haaretz.

Такое решение было принято по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, состоявшегося в Каире.

Отмечается, что Доха отказалась выполнять требования, выдвинутые странами Залива. Министр иностранных дел Египта заявил, что отрицательный ответ, поступивший от Катара, «свидетельствует о пренебрежении и несерьезном подходе к проблеме».